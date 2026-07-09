Игумен Варфоломей отметил, что общий духовник поможет паре создать крепкую семью

Для большинства христиан спасение души возможно через создание семьи как малой церкви. Об этом сообщил РИАМО наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, игумен Варфоломей (Коломацкий).
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