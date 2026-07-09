360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 311 подписчиков

Игумен Варфоломей отметил, что общий духовник поможет паре создать крепкую семью

Игумен Варфоломей отметил, что общий духовник поможет паре создать крепкую семью

Для большинства христиан спасение души возможно через создание семьи как малой церкви. Об этом сообщил РИАМО наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, игумен Варфоломей (Коломацкий).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии