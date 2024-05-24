Захарова назвала «очередным надуваловом» саммит мира в Швейцарии

Захарова назвала саммит мира в Швейцарии очередным придуманным США надуваловом Саммит мира в Швейцарии является «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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