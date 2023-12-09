Объект критической инфраструктуре был поврежден в Херсоне

Во временно подконтрольном Киеву Херсоне оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом утром 9 декабря в Telegram-канале объявил глава украинский областной военной администрации Александр Прокудин.
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