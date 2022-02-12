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Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Окжетпесом», «Кайрат» против «Атырау» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Окжетпесом», «Кайрат» против «Атырау» и другие матчи

Сегодня прошли очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.  Таблица турнира здесь. «Нур-Султан» – «Окжетпес» – 12:00 «Кайрат» – «Атырау» – 14:00 «Актобе» – «Каспий» – 18:00* «Байтерек» – «Рахмет» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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