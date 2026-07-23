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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брат Иэна Гэрри: «Иэн, ты не жертва. Ведешь себя так, будто нас били в детстве. Ты из тех людей, кто берет деньги у родителей и никогда их не возвращает»

Брат претендента на титул в полусреднем весе Иэна Гэрри раскритиковал его за слова, сказанные в последнем интервью.

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