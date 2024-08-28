Белгородскую экс-чиновницу поймали на подготовке теракта по заказу Украины

Бывший инспектор контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Виктория Шинкарук и её сообщник слесарь Александр Холодков обвиняются в оказании содействия террористам в интересах их кураторов с Украины.
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