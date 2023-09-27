В учреждении образования ´Бобруйский государственный колледж имени А.Е.Ларина´ состоялось родительское собрание для групп первого курса по теме: ´Взаимодействие учреждения образования и родителей по формированию ответственного и безопасного поведения учащихся´ .
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