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Копейск вошел в историю отечественного велоспорта: в Челябинской области разыграли первые в стране медали чемпионата России по велокросс-эстафете

Осенний сезон российского велоспорта ознаменовался историческим событием. В Копейске впервые прошел официальный чемпионат страны в новой и зрелищной дисциплине — командной эстафете по велокроссу.

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