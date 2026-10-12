Копейск вошел в историю отечественного велоспорта: в Челябинской области разыграли первые в стране медали чемпионата России по велокросс-эстафете

Осенний сезон российского велоспорта ознаменовался историческим событием. В Копейске впервые прошел официальный чемпионат страны в новой и зрелищной дисциплине — командной эстафете по велокроссу.
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