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Федотов о переходе к Мишину: «Еще нахожусь в стадии адаптации, но все хорошо, все по плану. На льду провожу поменьше времени, приходится активнее тренироваться»

Фигурист Арсений Федотов рассказал об адаптации к группе Алексея Мишина . Ранее Федотов тренировался в группе Этери Тутберидзе .

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