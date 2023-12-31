Си Цзиньпин уволил 9 генералов НОАК

ПЕКИН (ИА Реалист). 29 декабря девять генералов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе ряд высокопоставленных членов ракетных войск, были уволены из высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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