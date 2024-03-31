По народному календарю 31 марта – Кириллов день. Православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По народному календарю 31 марта – Кириллов день. Православная церковь вспоминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.