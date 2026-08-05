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ФедералПресс

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Дмитриев раскритиковал миграционную политику Европы: публикация стала вирусной

Дмитриев раскритиковал миграционную политику Европы: публикация стала вирусной

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, посвященная миграционной политике Евросоюза и Великобритании, преодолела отметку в один миллион просмотров в социальной сети X.

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