Хоккеист «Амура» — о гражданстве РФ: благодарен Путину и губернатору за поддержку

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о получении российского гражданства. «Благодарен президенту России Владимиру Путину и губернатору Михаилу Дегтярёву за то, что поддержали меня в этом желании.
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