Проезды в двух районах Петербурга закроют и сузят с 28 июня

Как сообщили 26 июня в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Василеостровском районе по 28 августа будет сложнее проехать по Тифлисской улице от набережной Макарова до Тифлисского переулка.
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