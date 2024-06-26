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  • Наталья Середа
    Наберут всяких фаридок, а потом проблемы решают.МВД России объяви...
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Проезды в двух районах Петербурга закроют и сузят с 28 июня

Проезды в двух районах Петербурга закроют и сузят с 28 июня

Как сообщили 26 июня в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Василеостровском районе по 28 августа будет сложнее проехать по Тифлисской улице от набережной Макарова до Тифлисского переулка.

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