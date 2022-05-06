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Морские миниатюры: как создать шедевры из эпоксидной смолы на примере работ Рони Лэнгли

Морские миниатюры: как создать шедевры из эпоксидной смолы на примере работ Рони Лэнгли

Американка Рони Лэнгли (Roni Langley) создает просто удивительные вещи ручной работы из натурального дерева, оригинально декорируя их специальной эпоксидной смолой.

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