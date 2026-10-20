© ShutterstockПраво на оплату больничного сохраняется и после ухода с работы, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения.
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