Окрашивание волос с аммиачными средствами отрицательно влияет на их состояние. Но представительницы прекрасного пола обычно выполняют процедуру при наличии поседевших прядок или для изменения имиджа.
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