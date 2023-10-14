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Козырь России: Его готовили 10 лет - спасён будет весь мир

Козырь России: Его готовили 10 лет - спасён будет весь мир

Зачем Владимиру Путину было необходимо "лезть" на Ближний Восток в 2015 году? Вопрос будоражил общественность ровно до событий 7 октября 2023 года: сейчас наша страна получила козырную карту, которая позволит управлять миром во время новой арабо-израильской "войны Судного дня".

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Ну да ИЛ подставили а наш даже не почесался. И полный кремль наглого жидовья. Так что жиды Израиля России не опасаются.
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8 час.
Секушин Леонид
И хохлов не меньше, победить усраину не дают!
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5 час.
Любовь Ткаченко
Ух ты, однофамилец.
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2 час.

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