Козырь России: Его готовили 10 лет - спасён будет весь мир

Зачем Владимиру Путину было необходимо "лезть" на Ближний Восток в 2015 году? Вопрос будоражил общественность ровно до событий 7 октября 2023 года: сейчас наша страна получила козырную карту, которая позволит управлять миром во время новой арабо-израильской "войны Судного дня".