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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка за 5 туров до конца сезона Ла Лиги

В 33-м туре Ла Лиги каталонская команда обыграла «Мальорку» (1:0), а мадридская – «Хетафе» (1:0).  «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 76 очков, «Реал» идет вторым с 72 баллами.

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