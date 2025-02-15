Сергей Лавров договорился с госсекретарем США Рубио о регулярных контактах

Поддерживать контакты для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях при разговоре по телефону договорились глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, 15 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.
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