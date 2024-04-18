Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Д-30 уничтожили натовский комплекс РЭБ на Южно-Донецком направлении

Д-30 уничтожили натовский комплекс РЭБ на Южно-Донецком направлении

Расчеты орудий Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) натовского производства и расположенный рядом склад артиллерийских боеприпасов на Южно-Донецком направлении.

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