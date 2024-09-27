Вице-премьер Александр Новак отметил особую роль атомной энергии в рамках панельной сессии «Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса» на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя».
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