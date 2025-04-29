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Стало известно об обязанностях погибшего генерала Москалика с начала СВО

Стало известно об обязанностях погибшего генерала Москалика с начала СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший в результате теракта, занимался мониторингом ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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