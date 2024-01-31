«Дочка» Visa ограничила с Казахстаном операции по переводу денег 

Финансовая платформа Currencycloud (принадлежит Visa), которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей, ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, говорится на сайте компании.
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