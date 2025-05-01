КВАДРАТУРА КРУГА Каждый год у нас в СМИ начинаются камлания на тему «Кто приедет к нам на парад?».
Приедут? Не приедут?
Комментарии
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Иван Агеев
Удивительно, что тебя с таким диагнозом выпустили.
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2 час.
Иван Агеев
Не нравится - вали
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2 час.
Алексей Перин
Ойц....А может ты возьмешь таких же ебанутых друзей Ланскую, Тана и просто Игорька и ебанете отседова? Ведь вам это проще сделать - вы то все в одном помещении сидите. просто за разными компами...Хохломрази
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1 час.
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