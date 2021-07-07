Происшествия

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Сотрудники ГИБДД и общественники Кабардино-Балкарии разъясняют взрослым правила безопасной перевозки детей в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции Черекского района при участии представителя Общественного совета при отделе Аиды Анахаевой, организовали профилактические беседы с водителями.

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