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Газета.ру

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Астронавты ЕКА и НАСА вышли в открытый космос с борта МКС

Астронавты ЕКА и НАСА вышли в открытый космос с борта МКС

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и ее американская коллега из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джессика Меир вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

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