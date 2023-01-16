Пятый канал

31 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Такие интересные, новый уровень... но на западе каждая административная пигалица, любой значимый "джентльмен" пишет и...Вывод конфликта н...
  • Иван Захава
    "Болгария — душа,..." Что за организм с такой продажной душой?!  Эта "душа" предавала тело при каждом удобном случае!...Друг Ванги раскры...
  • Виталий Тарасов
    Ян Гагин - родной сын актрисы Татьяны Клюевой, звезды советского кино. Роль в фильме ,,Варвара краса длинная коса'' р...Гагин объяснил, к...

Какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной?

Какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной?

Россияне смогут заказывать дистанционно и оформлять доставку курьером на дом рецептурных лекарств. В Москве, Подмосковье и Белгородской области эта услуга будет доступна с 1 марта — когда вступит в силу соответствующий порядок торговли препаратами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх