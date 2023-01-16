Какие рецептурные лекарства можно будет получить на дом уже весной?

Россияне смогут заказывать дистанционно и оформлять доставку курьером на дом рецептурных лекарств. В Москве, Подмосковье и Белгородской области эта услуга будет доступна с 1 марта — когда вступит в силу соответствующий порядок торговли препаратами.
Россияне смогут заказывать дистанционно и оформлять доставку курьером на дом рецептурных лекарств. В Москве, Подмосковье и Белгородской области эта услуга будет доступна с 1 марта — когда вступит в силу соответствующий порядок торговли препаратами.
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