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Коэффициент на победу «Байера» в Лиге Европы упал до 1.45. Перед турниром он был 18.00

Леверкузенский «Байер» выиграл в гостях у «Ромы» в первом полуфинале Лиги Европы со счетом 2:0 и укрепился в статусе главного фаворита турнира, по мнению букмекеров.

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