Простые правила приличия для российского «светского общества»

СССР-РоссияПолитикаПростые правила приличия для российского «светского общества» Есть набор простых правил, которые нашим «селебрити» хорошо бы запомнить. Итак: Первое. Не пинать церковь.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса АбросимоваНашла кому советовать- промолчать. Как говорила моя бабушка, у некоторых , таких как собчак, вода в ж.... не держится.Православный Коммунист Православный Коммунисто каком приличии в середе этих чертей вы говорите !!???Комментировать
Свежие комментарии