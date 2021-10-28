СССР-Россия

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Простые правила приличия для российского «светского общества»

Простые правила приличия для российского «светского общества»

Есть набор простых правил, которые нашим «селебрити» хорошо бы запомнить. Итак: Первое. Не пинать церковь.

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Лариса Абросимова
Нашла кому советовать- промолчать. Как говорила моя бабушка, у некоторых , таких как собчак, вода в ж.... не держится.
Православный Коммунист Православный Коммунист
о каком приличии в середе этих чертей вы говорите !!???

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