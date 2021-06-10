Без гречки и кефира: названа диета, спасающая от коронавируса

Эксперты обещают, что определенный рацион способен существенно снизить последствия опасной эпидемии. Кстати, такой тип питания еще и поможет избавиться от лишних килограммов!Смотрите также:Будет ли локдаун? Собянин отреагировал на всплеск заболеваемости коронавирусом в МосквеВрач объяснил, как отличить коронавирус от простого гриппаЧто для больных коронавирусом опаснее «черной плесени»Почему аллергикам стоит сделать прививку от коронавируса до окончания холодов800 дней борьбы за любовь: как выглядит Чернышев, ухаживающий за онкобольной Заворотнюк .