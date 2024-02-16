Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    В плен желательно брать только вновь призванных. Азовцам - лучшая доля - 9 граммов металла в их нацистскую башку!Авдеевка: гарнизо...
  • Михаил Еграшин
    Америка 🤣🤣🤣Морского ската Ша...
  • dverry garry
    Сама с памперсом в трусах ходит, а тут  дедушку Бидона критикует сучка драная!Обжалованию не по...

Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон списала Байдена – слишком возрастной

Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон списала Байдена – слишком возрастной

  Старину Байдена, похоже начинают сливать уже самые «верхи» Демпартии США. Потому что мы всякое уже повидали: и крупные спонсоры высказывали недовольство, и крупнейшие издания вроде The Washington Post… Но, когда подтянулась сама Хиллари Клинтон, её императорское величество, и публично заявила, что возраст Байдена – это серьёзная проблема, которая ставит под сомнение, надо ли ему идти на второй срок – вот это уже совсем серьёзная заявочка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А Хиллари - ну прям молодка кровь с молоком на выданьи...
Ответить
5 час.
Балу -
И вообще: Путин сказал, что Байден для нас самый лучший вариант... Остальных просят не беспокоиться... Но мы в их выборы не вмешиваемся... Только &quot;Тсс&quot;...)))
Ответить
5 час.
dverry garry
Сама с памперсом в трусах ходит, а тут  дедушку Бидона критикует сучка драная!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх