Рецепт приготовления слоеного теста в домашних условиях

В кулинарии есть несколько видов теста, среди которых особое место занимает слоёное. Из этого теста чаще всего готовят такие известные выпечки, как торт Наполеон, огромное разнообразие пирогов с начинками, а также узбекскую самсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)