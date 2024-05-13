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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СК изучит работу перевозчиков в Петербурге после падения автобуса в реку

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о работе перевозчиков на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге после того, как в интернете появилось обращение жителей Василеостровского района города с призывом провести проверку.

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