СК изучит работу перевозчиков в Петербурге после падения автобуса в реку

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о работе перевозчиков на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге после того, как в интернете появилось обращение жителей Василеостровского района города с призывом провести проверку.
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