Над Курской областью сбили за сутки более 20 беспилотников ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что вражеские войска на протяжении суточного периода предпринимали попытки ударить по областной территории при помощи боевых БПЛА.
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