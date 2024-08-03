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Над Курской областью сбили за сутки более 20 беспилотников ВСУ

Над Курской областью сбили за сутки более 20 беспилотников ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов проинформировал о том, что вражеские войска на протяжении суточного периода предпринимали попытки ударить по областной территории при помощи боевых БПЛА.

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