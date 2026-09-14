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Нижегородская правда

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Нижегородские тайбоксёры превзошли соперников на Кубке «Изумрудной лиги» 7

Нижегородские тайбоксёры превзошли соперников на Кубке «Изумрудной лиги» 7

Профессиональный турнир по муайтай прошёл в борском ФОКе «Красная Горка». Нижегородская федерация муайтай проинформировала, что в главном бою вечера Александр Донской по прозвищу Андердог уверенно победил Давида Григоряна из Еревана.

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