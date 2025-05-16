Вассерман о результатах переговоров России и Украины: «Хорошо, что решения принимает не Зеленский»

Завершились долгожданные переговоры между российской и украинской делегациями в Турции. О том, кто будет принимать дальнейшие решения по урегулированию конфликта, «ФедералПресс» рассказал депутат Госдумы, журналист Анатолий Вассерман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии