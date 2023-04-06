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7 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

7 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

7 апреля – 97 день года, до Нового года осталось 268 дней. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • Благовещение Пресвятой Богородицы • Если сегодня дать в долг – в будущем можно наткнуться на финансовые трудности • Погода на Благовещение предсказывает погоду на Пасху Родились в этот день • 1908 – советский океанолог, полярный исследователь, Герой Советского Союза Михаил Сомов • 1934 – советский и российский литературный критик, литературовед Лев Аннинский • 1949 – российский политик Валентина Матвиенко • 1962 – советский и российский певец, шансонье Михаил Круг • 1972 – российская актриса театра и кино Татьяна Колганова 7 апреля: праздники в России • День рождения Рунета • День памяти погибших подводников • Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля в истории России • 1803 – российские СМИ впервые упомянули термин железная дорога, ранее использовалось словосочетание – чугунная дорога.

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