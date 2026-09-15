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Численность бурых медведей в РФ за 36 лет выросла в 2,3 раза – Минприроды

Численность бурых медведей в РФ за 36 лет выросла в 2,3 раза – Минприроды

Популяция достигла показателя 307 тыс. особей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ. "Рост численности бурого медведя в 2,3 раза, до 307 тыс.

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