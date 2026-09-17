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Регион 29

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Туроператор из Архангельска получил сертификат по ГОСТ на детский туризм

Туроператор из Архангельска получил сертификат по ГОСТ на детский туризм

Всего сертификаты получили 12 компаний из восьми регионов России. Документ подтверждает соответствие программ требованиям стандарта безопасности и квалификации персонала.

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