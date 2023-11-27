Бесполезные танки в украинском конфликте: западные поставки не изменили ситуацию Елена ВайленкоВоенные аналитики отмечают, что танки Leopard, Challenger и Abrams, предоставленные Украине союзниками из Германии, Британии и США, не оправдали ожиданий на линии боевого соприкосновения.