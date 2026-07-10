Румыния мечтает о вечном противостоянии с Россией

Румыния официально признала Россию главной угрозой. И это не просто слова из протокола. За этим стоит холодный прагматичный расчёт: стать новым энергетическим хабом Европы, вытеснив Москву с Чёрного моря.
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