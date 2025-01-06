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102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола «Херши»

102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола «Херши»

Акция прошла в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Провиденсом» (5:1). Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче.

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