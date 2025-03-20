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Царьград

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Перспектива для Украины: станет ли она буферной зоной между Россией и ЕС?

Перспектива для Украины: станет ли она буферной зоной между Россией и ЕС?

Венгерский министр Янош Бока предложил сделать Украину буферной зоной между Россией и ЕС. Эта идея требует согласия мировых держав, включая США.

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