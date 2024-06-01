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«Мин бик бай гаиләдә үстем. Безнең 3 машинабыз, 3 гаражыбыз, бик зур фатирыбыз

«Мин бик бай гаиләдә үстем. Безнең 3 машинабыз, 3 гаражыбыз, бик зур фатирыбыз бар иде. Әти-әнием миңа мин теләгән бөтен нәрсәне бирде.

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