«Мин бик бай гаиләдә үстем. Безнең 3 машинабыз, 3 гаражыбыз, бик зур фатирыбыз бар иде. Әти-әнием миңа мин теләгән бөтен нәрсәне бирде.
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«Мин бик бай гаиләдә үстем. Безнең 3 машинабыз, 3 гаражыбыз, бик зур фатирыбыз бар иде. Әти-әнием миңа мин теләгән бөтен нәрсәне бирде.