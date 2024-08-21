Ларисе Долиной придется еще и заплатить: новые подробности громкой аферы с квартирой

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Народная артистка РФ лишилась почти 200 миллионов рублей. Почему ее элитная пятикомнатная квартира теперь принадлежит другим людям? Какую схему обмана использовали преступники? И есть ли шанс у звезды эстрады вернуть жилье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».