В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице

Сегодня в селе Данауровка Чистопольского района приозошло смертельное ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет, автомобиль опрокинулся на бок.
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