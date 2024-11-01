В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице

Сегодня в селе Данауровка Чистопольского района приозошло смертельное ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет, автомобиль опрокинулся на бок.