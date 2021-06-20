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Маска, бахилы и перчатки: выберите одно

Маска, бахилы и перчатки: выберите одно

Не успели мы привыкнуть к маскам, как в Россию пришла мода на отказ от бахил. Частные клиники пишут, что к ним теперь можно заходить вот прямо в ботинках, так как бахилы, — если верить руководству клиник, — приносят больше вреда, чем пользы.

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