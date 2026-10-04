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Татар-информ

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Учитель татарского языка Резида Курамшина: «Нужно быть на одной волне с детьми»

Учитель татарского языка Резида Курамшина: «Нужно быть на одной волне с детьми»

В преддверии Дня учителя «Татар-информ» поговорил с одним из ярких и известных, несмотря на молодость, татарстанских педагогов – учителем татарского языка и литературы казанского лицея №11 Резидой Курамшиной.

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