Брижит Макрон показала всему миру свои "бубенцы". Как теперь будет оправдываться президент Франции?

Liudmila Kosteley

После того, как на Западе и США, стали "придерживаться" официально, браков однополых и их признали, это личное дело каждого. Ну какая разница, с кем кто спит, если МИР "перевернулся". На Украине во обще президент (бывший) играл на пианино, при народе, своим органом....А потом стал президентом.Где мораль?