Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Брижит Макрон показала всему миру свои "бубенцы". Как теперь будет оправдываться президент Франции?

Брижит Макрон показала всему миру свои "бубенцы". Как теперь будет оправдываться президент Франции?

Слухи о том, что первая леди Франции Бриджит Макрон на самом деле мужчина, гуляют по сети уже давно.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
После того, как на Западе и США, стали &quot;придерживаться&quot; официально, браков однополых и их признали, это личное дело каждого. Ну какая разница, с кем кто спит, если МИР &quot;перевернулся&quot;. На Украине во обще президент (бывший) играл на пианино, при народе, своим органом....А потом стал президентом.Где мораль?
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